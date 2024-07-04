Спортсмены из Башкирии вышли в финал соревнований по боксу в рамках летней Универсиады

Две башкирские спортсменки вышли в финал соревнований по боксу среди студентов в рамках Всероссийской летней Универсиады в Уфе. Напомним, турнир собрал больше ста талантливых юниоров и юниорок, среди которых немало чемпионов России и даже Европы. Завершились полуфинальные поединки у мужчин, об их итогах расскажем в следующем материале.
Башкирский боксёр Хожиакбар Мамаюсупов готовился к универсиаде больше месяца, прошёл боевые сборы в Сочи, пропустил игры БРИКС. В полуфинале он встречался с Тимуром Фарраховым из Санкт-Петербурга. Вот только поединок длился не больше тридцати секунд. Боксёры столкнулись головами, и у нашего спортсмена появилось сильное рассечение. Кровь не останавливалась, и было принято решение остановить бой.
Ещё один башкирский боксёр Бекхан Исраилов начал свой путь на Универсиаде ещё вчера. Тяжеловес одержал непростую победу в четвертьфинале и сегодня вышел на ринг против Оруджа Мамедова из Иркутской области. Раздельным решением судей победа ушла к сопернику нашего боксёра.
Яркий бой в весовой категории до 57 килограммов провёл Егор Жоржин из Санкт-Петербурга. Своего соперника в полуфинале Роберта Авакяна он не знал и уже по ходу поединка узнавал его стиль. В финал вышел уверенно, и там он сразится с победителем первенства Европы из Санкт-Петербурга Эдуардом Саввиным, с которым встречался раньше неоднократно.
5 июля, в пятницу, пройдут финалы у юниорок. В борьбу за золото вступят две наши спортсменки: Азалия Аминева и Алина Мустаева. Юниоры из Башкортостана поборются лишь за третье место.