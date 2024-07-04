Спортсмены из Башкирии вышли в финал соревнований по боксу в рамках летней Универсиады

Две башкирские спортсменки вышли в финал соревнований по боксу среди студентов в рамках Всероссийской летней Универсиады в Уфе. Напомним, турнир собрал больше ста талантливых юниоров и юниорок, среди которых немало чемпионов России и даже Европы. Завершились полуфинальные поединки у мужчин, об их итогах расскажем в следующем материале.

Башкирский боксёр Хожиакбар Мамаюсупов готовился к универсиаде больше месяца, прошёл боевые сборы в Сочи, пропустил игры БРИКС. В полуфинале он встречался с Тимуром Фарраховым из Санкт-Петербурга. Вот только поединок длился не больше тридцати секунд. Боксёры столкнулись головами, и у нашего спортсмена появилось сильное рассечение. Кровь не останавливалась, и было принято решение остановить бой.

Мы бы смогли сами остановить в углу, поединок завершился бы по-другому. За эти 30 секунд боя судьи решили, что с разногласием, трое на двоих. В большей степени сыграла роль большого рассечения, удар не пропустил, такое бывает в боксе. Мария Карабанова, старший тренер сборной Республики Башкортостан по боксу

Ещё один башкирский боксёр Бекхан Исраилов начал свой путь на Универсиаде ещё вчера. Тяжеловес одержал непростую победу в четвертьфинале и сегодня вышел на ринг против Оруджа Мамедова из Иркутской области. Раздельным решением судей победа ушла к сопернику нашего боксёра.

Уровень боксёров высокий, недавно участвовал в чемпионате Европы Саввин, Шумков, такие боксёры, которые приносят боксёрам первые места на чемпионате Европы. Михаил Леонов, судья международной категории

Яркий бой в весовой категории до 57 килограммов провёл Егор Жоржин из Санкт-Петербурга. Своего соперника в полуфинале Роберта Авакяна он не знал и уже по ходу поединка узнавал его стиль. В финал вышел уверенно, и там он сразится с победителем первенства Европы из Санкт-Петербурга Эдуардом Саввиным, с которым встречался раньше неоднократно.

Я изначально расскажу про подготовку к бою — не смог найти соперника в интернете, для меня было в новинку, что встанет левша, соперник чуть меньше классом, КМС, подобрали дистанцию и в принципе от этой тактики не отходили. Егор Жоржин, мастер спорта России по боксу