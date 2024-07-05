В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей

Свой сотый день рождения встретил ветеран войны Сабит Нигматуллин. Он родился в 1924 году в деревне Новый Буляк Благоварского района. Война застала его в возрасте восемнадцати лет.

Служил в звании лейтенанта в 191-й стрелковой Новгородской краснознаменной дивизии, участвовал в освобождении многих стран и был награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией». В 1949 году вместе со своей супругой переехал в город Октябрьский, где живет по сей день.