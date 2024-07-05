Стали известны последствия аварии с гибелью двух женщин в Башкирии

В Башкирии расследуют крупную аварию, в которой погибли две женщины. Подробности рассказали в ГАИ региона.

На 65 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка около деревни Явгильдино 42-летняя женщина на «Ладе Калина» допустил столкновение со встречной «Лада Гранта» под управлением 35-летней женщины. После второе авто отлетело на ВАЗ-2114.

В аварии погибли обе водительницы. Помощь врачей потребовалась 18-летней дочери, 14-летнему сыну и 17-летнему родственнику водительницы, которые находились в «Ладе Калина».