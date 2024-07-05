Спасатели Башкирии помогли рыбаку на тонущей лодке

4 июля спасатели пришли на помощь рыбаку. Трагедию предотвратили на Ибрагимовском пруду Баймакского района.
Инспекторы проводили профилактический рейд, когда 66-летний рыбак на резиновой надувной лодке начал уходить под воду. Плавательное средство начало сдуваться.
Спасатели незамедлительно направились к судну, идущему на дно, и эвакуировали мужчину на берег. Он не пострадал и не нуждался в медпомощи.
В этот же день на реке Худолаз спасатели оказали помощь 24-летнему мужчине, который во время купания порезал левую ступню. Пострадавшему обработали рану и перебинтовали ногу.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.