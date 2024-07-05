В Башкирии жильцы дома, в котором произошел взрыв, получат компенсации

В Стерлитамаке владельцы квартир, пострадавших во время взрыва бытового газа, получат компенсацию, сообщает глава администрации города Рустем Газизов в своих социальных сетях.
Уже назначены судебно-медицинские и взрывотехнические экспертизы. Кроме того, запланировано проведение строительно-технических экспертиз. Также оценят состояние жилых помещений и самого подъезда жилого дома.
Жильцам разъяснили порядок получения и размеры выплат, а также компенсаций за моральный ущерб.
Напомним, 2 июля в Стерлитамаке в многоэтажке произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое детей. Один человек скончался.