В Башкирии жильцы дома, в котором произошел взрыв, получат компенсации

В Стерлитамаке владельцы квартир, пострадавших во время взрыва бытового газа, получат компенсацию, сообщает глава администрации города Рустем Газизов в своих социальных сетях.

Помочь жильцам этого дома в решении всех этих вопросов – одна из первостепенных задач. Она на контроле у многих служб. Рустем Газизов, глава администрации Стерлитамака

Уже назначены судебно-медицинские и взрывотехнические экспертизы. Кроме того, запланировано проведение строительно-технических экспертиз. Также оценят состояние жилых помещений и самого подъезда жилого дома.

Жильцам разъяснили порядок получения и размеры выплат, а также компенсаций за моральный ущерб.