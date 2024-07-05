В Башкирии открывается визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

Завтра в Чишминском районе открывается визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Новые экспонаты для этого музея создали в лаборатории медуниверситета, которая работает на базе Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, пишет в социальных сетях Глава Республики.

Это скульптурные изображения двоих мужчин и женщины, останки которых обнаружили в золотоордынских мавзолеях Тура-хана и Хусейн-бека. Воссоздали их облик антрополог Алексей Нечвалода и инженер медицинской лаборатории аддитивных технологий БГМУ Фанир Кильмухаметов. Посмотреть, как выглядели наши предки, можно будет завтра в Чишминском районе, на открытии визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций.