В Башкирии в летнем лагере «Колос» стартовала детская агросмена

В Стерлитамакском районе в летнем лагере заработала детская агросмена. В течение трёх недель школьники будут ближе знакомиться с сельским хозяйством. Их ждут экскурсии на перерабатывающие предприятия, общение с фермерами, посещение плодопитомников. Всё это, как надеются организаторы, поможет в будущем привлечь в отрасль новые молодые кадры.

Науку здесь преподают понятным детским языком. Основы пчеловодства — одна из дисциплин, которую в летнем лагере постигают в рамках агросмены. Детей учат не только тому, как производится мед, но и как правильно его выбирать.

Лагерь «Колос» в Стерлитамакском районе — единственный в Башкортостане, где уже третий год подряд проводят профильные агросмены. В течение трёх недель дети будут не только отдыхать, но и погружаться в мир сельского хозяйства. Их ждут экскурсии по фермерским предприятиям и не только.

В этом году организаторы расширили программу агросмены. Для детей проведут экскурсии в плодопитомник, познакомят с деятельностью лесхоза и грибного хозяйства. Организаторы надеются донести до школьников главный посыл: работа в агропромышленном комплексе значима и престижна.

Подобные агросмены проводят всего в трёх регионах страны. Именно поэтому заезд в башкирский лагерь вызывает большой интерес у детей из других регионов.