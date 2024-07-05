Спасатели Башкирии нашли пропавшую пару, пенсионерку и детей

В Башкирии за прошедшие сутки заблудились в лесах и пропали пять человек. Подробности поисков сообщили в Госкомитете по ЧС.

В Краснокамском районе у деревни Ашит женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. На поиски пенсионерки отправились спасатели. Живой и невредимой пропавшую нашли через несколько часов.

В Бижбулякском районе в деревне Кош-Елга пропали дети 9 и 6 лет. Ребят нашли сотрудники полиции.