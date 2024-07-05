Совет РГО отметил Башкирию за масштабные проекты

Республика стала местом проведения очередного Совета регионов Русского географического общества. Для обмена опытом в Уфу приехали представители 30-ти субъектов со всех федеральных округов страны. С приветственным словом сегодня к ним обратился Радий Хабиров, который также возглавляет Попечительский Совет регионального отделения РГО.

В последний раз Башкортостан принимал выездной Совет регионов Русского географического общества в 2016 году. Сейчас мероприятие приурочили к 70-летию со дня основания башкирского отделения РГО и предстоящему юбилею Уфы. Местом встречи выбрали Кампус Евразийского НОЦ, где расположится штаб-квартира организации.

Для нас Башкортостанское отделение РГО — это отдушина. Есть вещи, которыми мы по должности занимаемся, а есть такие, которые от души идут. Я подтверждаю, что мы любим наше общество, активно занимаемся, собираемся и обсуждаем. И здесь, конечно, присутствуют активные, деятельные люди. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Корни Русского географического общества уходят глубоко в историю. Организация появилась ещё в 1845 году. У его истоков стояли известные исследователи — Иван Крузенштерн, Фердинанд Врангель, Фёдор Литке. Сегодняшние их последователи в регионах делают многое не только для сохранения культурного и исторического наследия, но и его развития.

Действительно, в 2020 году наш геопарк «Янган-Тау» получил впервые на всей территории бывшего Советского союза статус геопарк ЮНЕСКО. Это большое серьезное достижение, не один год его вели. Благодаря союзу единомышленников нам удалось это сделать. Статус геопарка уникален тем, что он, с одной стороны, осуществляет защитные функции большой территории. С другой стороны, дает возможность осуществлять там различные инфраструктурные проекты. То есть как раз задача — развивать эту территорию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И эта задача реализуется. Буквально две недели назад там же открыли историко-мемориальный парк «Салауат ере». Получить международный статус ЮНЕСКО стремится и второй геопарк, «Торатау», который является самым популярным маршрутом у туристов. Здесь также ведется работа по сохранению промышленного наследия.

Один из первых проектов в этой сфере — реконструкция территории старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района. Башкортостан принимает активное участие и в федеральных проектах Русского географического общества.

Это касается экспедиционной проектной деятельности, издательской деятельности, ведётся большая работа с молодёжью. И, конечно, уделяется немалое внимание развитию туризма и повышению туристического потенциала региона. Артём Манукян, председатель совета регионов Русского географического общества

Большая заслуга в этом Попечительского совета, который успешно работает в республике на протяжении многих лет. Свой вклад вносят и действующие члены регионального отделения РГО. Лучшие получили из рук Главы Башкортостана и руководства Совета заслуженные награды.

Ну, во-первых, нужно любить самому свой родной край, не сидеть на одном месте, путешествовать. И тут РГО очень помогает. Ну и если интересно учителю, будет интересно детям. Никаких секретов тут нету. Сергей Уткин, учитель географии уфимского лицея №21

Не обошлось и без подарков. Пожалуй, ценнейший экспонат пополнил фонд Уфимского музея полярников имени Валериана Альбанова. 110 лет назад Валериан Иванович чудом выжил после тяжелейшей экспедиции на шхуне «Святая Анна», которая длилась более двух лет. Из всей команды живыми остались только два человека. Альбанов сумел сохранить судовой журнал, который позже опубликовали в виде книги.

Донёс ценнейшие знания, которые внесли большой вклад в науку того времени. Он обновил карты Арктики, эта экспедиция была в тех местах, где не ступала нога человека. Поэтому эти знания очень важны. И сейчас мы сможем читать их в подлиннике. Оксана Мальцева, заведующая музеем полярников им. Валериана Альбанова

В рамках выездного Совета состоялся молодёжный слёт Русского географического общества, а также расширенное заседание активистов. Участники не только отметили достижения республики, но и совместное развитие туристических маршрутов. Каждый регион России уникален по-своему.

И наш, и ваш регион очень интересны исторически. Обладающие красивой природой. У нас есть общая история нашей страны. И, конечно, замечательно, если наши регионы будут ближе друг к другу. Роман Рябинцев, председатель костромского регионального отделения Русского географического общества