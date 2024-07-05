Совет РГО отметил Башкирию за масштабные проекты

Республика стала местом проведения очередного Совета регионов Русского географического общества. Для обмена опытом в Уфу приехали представители 30-ти субъектов со всех федеральных округов страны. С приветственным словом сегодня к ним обратился Радий Хабиров, который также возглавляет Попечительский Совет регионального отделения РГО.
В последний раз Башкортостан принимал выездной Совет регионов Русского географического общества в 2016 году. Сейчас мероприятие приурочили к 70-летию со дня основания башкирского отделения РГО и предстоящему юбилею Уфы. Местом встречи выбрали Кампус Евразийского НОЦ, где расположится штаб-квартира организации.
Корни Русского географического общества уходят глубоко в историю. Организация появилась ещё в 1845 году. У его истоков стояли известные исследователи — Иван Крузенштерн, Фердинанд Врангель, Фёдор Литке. Сегодняшние их последователи в регионах делают многое не только для сохранения культурного и исторического наследия, но и его развития.
И эта задача реализуется. Буквально две недели назад там же открыли историко-мемориальный парк «Салауат ере». Получить международный статус ЮНЕСКО стремится и второй геопарк, «Торатау», который является самым популярным маршрутом у туристов. Здесь также ведется работа по сохранению промышленного наследия.
Один из первых проектов в этой сфере — реконструкция территории старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района. Башкортостан принимает активное участие и в федеральных проектах Русского географического общества.
Большая заслуга в этом Попечительского совета, который успешно работает в республике на протяжении многих лет. Свой вклад вносят и действующие члены регионального отделения РГО. Лучшие получили из рук Главы Башкортостана и руководства Совета заслуженные награды.
Не обошлось и без подарков. Пожалуй, ценнейший экспонат пополнил фонд Уфимского музея полярников имени Валериана Альбанова. 110 лет назад Валериан Иванович чудом выжил после тяжелейшей экспедиции на шхуне «Святая Анна», которая длилась более двух лет. Из всей команды живыми остались только два человека. Альбанов сумел сохранить судовой журнал, который позже опубликовали в виде книги.
В рамках выездного Совета состоялся молодёжный слёт Русского географического общества, а также расширенное заседание активистов. Участники не только отметили достижения республики, но и совместное развитие туристических маршрутов. Каждый регион России уникален по-своему.
Каждый раз, приезжая в Башкортостан, открываешь его по-новому, говорят участники совета. В регионе ежегодно открываются уникальные точки притяжения туристов. Одно из таких мероприятий по личному приглашению Радия Хабирова члены Русского географического общества посетят завтра. В Чишминском районе состоится открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций.