В Башкирии загорелись объекты электроснабжения

В Белорецке и Уфе произошли крупные пожары. Возгорание зафиксировали на объектах электроснабжения.

Фото №1 - В Башкирии загорелись объекты электроснабжения

Как сообщили в МЧС, информация о пожаре в Белорецке на перекрёстке улиц Пушкина и Уральской поступила рано утром. На место происшествия прибыли экстренные службы. Потушить огонь удалось за 17 минут. Пострадавших нет.

В Уфе загорелось административное помещение по улице Абрамовой. Огонь охватил электрощитовую на втором этаже. Возгорание оперативно ликвидировали огнетушителем. Пострадавших нет.

Фото: МЧС по РБ. 

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