В Башкирии загорелись объекты электроснабжения

В Белорецке и Уфе произошли крупные пожары. Возгорание зафиксировали на объектах электроснабжения.
Как сообщили в МЧС, информация о пожаре в Белорецке на перекрёстке улиц Пушкина и Уральской поступила рано утром. На место происшествия прибыли экстренные службы. Потушить огонь удалось за 17 минут. Пострадавших нет.
В Уфе загорелось административное помещение по улице Абрамовой. Огонь охватил электрощитовую на втором этаже. Возгорание оперативно ликвидировали огнетушителем. Пострадавших нет.
Фото: МЧС по РБ.