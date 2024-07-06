В Башкирии родным бойца СВО помогают в хозяйстве и быту

Они куют победу — важно поддержать их в тылу. Боец с позывным «Амбал» с лета 2022 года служит в батальоне имени Минигали Шаймуратова. В зону СВО отправился добровольно. В отпуск в родное село Мичуринск Шаранского района приезжает во второй раз.

Его брат Алексей тоже в настоящее время участник СВО, призван в рамках частичной мобилизации. Пока солдат служит, здесь помогают его семье — например, в этот раз привезли дрова, скоро проведут в дом воду. «Амбал» же спокоен за родных дома и героически несет службу — награжден за самоотверженность медалями.