В Башкирии с начала купального сезона утонуло 40 человек

В Башкортостане с начала купального сезона в воде погибли 40 человек. Из них 34 — это мужчины, 4 — женщины и 2 — ребенка. Специалисты управления гражданской защиты совместно с сотрудниками местной администрации проводят профилактические рейды.

Из-за сильных дождей официальные пляжи на реках Уфы и Белой сейчас затоплены. Купание там запрещено, так как усилилось течение, а под водой могут находиться различные предметы и конструкции. Поэтому уфимцы облюбовали в эти выходные озеро Кашкадан. Песчаный берег больше напоминал места Черноморского курорта. Но и здесь есть опасность для отдыхающих.