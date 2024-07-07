Спасатели Башкирии за день 5 раз помогли отдыхающим на воде

Спасатели Башкирии только за один день предотвратили пять трагедий на водоёмах республики.
На Павловском водохранилище у мужчины на судоходном ходу сломалась лодка. Спасатели транспортировали судно и мужчину до берега.
На реке Юрюзань девушка заплыла слишком далеко от берега – её начало уносить течением. К счастью, это заметили спасатели, которые благополучно эвакуировали отдыхающую на сушу.
На озере Кандрыкуль рыбак почти без сил тащил к берегу лодку. Спасатели помогли отдыхающему.
На том же озере спасатели пришли на помощь двум подросткам 16 и 14 лет, которые потеряли вёсла. Спасатели благополучно доставили ребят до берега.
Фото: МЧС по РБ.