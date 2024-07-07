В Башкирии в воде нашли бездыханные тела двух подростков и мужчины

5 июля в Уфе на озере Максимовское утонул 18-летний парень. Его тело из воды извлекли спасатели. В Кумертау на карьере оборвалась жизнь 16-летнего подростка. Недалеко от деревни Чатра утонул 45-летний мужчина, тело которого извлекли из воды очевидцы. В Мечетлинском районе на реке Ай нашли тело 42-летнего отдыхающего, который пропал ещё 4 июля.