В Уфе спасли двух сапбордистов

Течением мужчину унесло к опорам моста. Из-за столкновения плавсредств в воде оказались две девушки. Одна из них смогла самостоятельно добраться до берега, а вторую унесло течением на судовой ход. Спасатели успели вовремя поднять её борт катера, так как навстречу по реке уже шел теплоход. Они также подняли на борт мужчину и вместе с сапбордами доставили на берег. В медицинской помощи никто из сапбордистов не нуждался.