В Уфе спасли двух сапбордистов

Спасатели Уфы пришли на помощь двум сапбордистам. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.
На реке Белой проплывала группа сапбордистов. У пляжа «Солнечный» спасатели предупредили их о возможной опасности под техническим мостом. Основная группа успешно справился с трудным местом, но двух сапбордистов – 33-летнего мужчину и 19-летнюю девушку – ждала проблема.
Течением мужчину унесло к опорам моста. Из-за столкновения плавсредств в воде оказались две девушки. Одна из них смогла самостоятельно добраться до берега, а вторую унесло течением на судовой ход. Спасатели успели вовремя поднять её борт катера, так как навстречу по реке уже шел теплоход. Они также подняли на борт мужчину и вместе с сапбордами доставили на берег. В медицинской помощи никто из сапбордистов не нуждался.
Фото: УГЗ г. Уфы.