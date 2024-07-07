«Настоящий патриот»: эксперт о поддержке СВО Радием Хабировым

Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение Главе Башкортостана и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву по уголовному делу. В Незалежной считают, что башкирские чиновники слишком активно помогают военнослужащим в зоне спецоперации. И с этим, кстати, трудно поспорить. Эксперты и сами бойцы подтверждают большую вовлеченность Радия Хабирова в дело СВО. Сообщение украинской стороны многие восприняли с известной долей скепсиса и юмора.

Он всегда понимал уровень рисков и шел на них сознательно. И когда прямо выражал свою позицию с правительственных трибун, и когда приезжал на передовую, чтобы навестить бойцов в зоне спецоперации. Смириться с этим украинская сторона, очевидно, не смогла, предъявив Главе Башкортостана и мэру Уфы заочное обвинение по уголовному делу.

Досудебным расследованием занимается управление СБУ в Винницкой области. В том, что дело доведут до суда и даже вынесут обвинительный вердикт, сомнений нет. Вот только на позицию Радия Хабирова относительно спецоперации это никак не повлияет, заявили в администрации главы региона.

С юридической точки зрения мы рассматриваем этот акт как правовой нонсенс, поскольку государственный служащий одного государства, который самоотверженно работает на благо своей страны, защищая ее суверенитет и безопасность, подвергается за это уголовному преследованию в другом государстве. Вместе с тем Радий Фаритович относится к действиям органов прокуратуры Украины совершенно спокойно и будет продолжать делать всё для содействия в достижении целей специальной военной операции. Диана Сафаргалеева, пресс-секретарь Главы Башкортостана

Акт украинской стороны и в администрации, и среди общественности рассматривают не иначе как признание личного вклада Радия Хабирова в поддержку СВО. Сообщение украинской генпрокуратуры эксперты восприняли с известной долей скепсиса и юмора. Юридических оснований решение украинских властей не имеет.

В 59-й статье конституции сказано, что защита отечества — это долг и обязанность любого гражданина РФ. А в соответствии с нынешней ситуацией, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Это наша законная территория, принятая в состав в соответствии с нормами международного права, с российским законодательством, поэтому какому субъекту, как помогать — это наше внутреннее дело. Ришат Нигматуллин, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного и интеграционного права института права УУНИТ

Будучи юристом с ученой степенью, Радий Хабиров и сам знает все эти тонкости. В том числе понимает, что решение органов прокуратуры Украины может иметь достаточно серьезные последствия. Если Радия Хабирова заочно осудят, он подвергается риску быть арестованным в любой зарубежной стране, куда поступят соответствующие запросы от Украины.

Я сомневаюсь, что глава региона, Радий Фаритович Хабиров, в ближайшее время поедет в Оттаву, в Вашингтон, в Брюссель или в Варшаву. Так вот, это решение может быть поддержано только ничтожным количеством государств, стран НАТО. А мировое сообщество, естественно, к этому заявлению серьезно не относится. Артур Сулейманов, кандидат политических наук, доцент УГНТУ

В своем обвинении Генпрокуратура Украины упоминает и многочисленные башкирские гумконвои. Однако Радий Хабиров помогал Донбассу еще до начала специальной военной операции. Именно с его подачи отремонтировали школу в городе Петровское, которая теперь носит имя Минигали Шаймуратова.

Это очень замечательный человек. Мы ценим нашу дружбу, потому что он все обещания, которые нам давал, выполняет. Побывав первый раз в нашей школе, он пообещал из нашей разваливающейся, рассыпающейся школы сделать суперсовременную школу — то, что мы имеем сейчас. Наталья Баскакова, заместитель директора петровской школы №22 им. Минигали Шаймуратова

На новость отреагировали и командиры башкирских батальонов, подтвердив: глава действительно помогает бойцам.

Радий Фаритович всегда был отличным руководителем и хорошим мужиком. То есть, как он поддерживал, так и будет поддерживать нашу спецоперацию, ребят из Башкирии. позывной «медведь».

Вся гуманитарка, все необходимое, что нужно для батальонов: для моего батальона, а также для других батальонов — все приходит, большая благодарность. позывной «салим».

Нынешнее заявление — не первый случай, когда Башкортостан оказывается в поле зрения властей Украины. В прошлом году, например, министр обороны незалежной призвал башкир не участвовать в спецоперации. Однако всякий раз украинские заявления имеют обратный эффект.

Башкирия — один из лидеров в вопросе помощи СВО, здесь сформировано много добровольческих батальонов. Они показали себя очень классно на линии боевого соприкосновения. То решение, которое принято в Киеве, — это очень хорошая оценка результативности этого действия, далеко не каждый руководитель российского региона удостоился этой высокой чести. Он настоящий патриот, он помогал и будет помогать, и еще больше будет помогать, это в его духе. Юрий Подоляка, военно-политический обозреватель