«Прекрасное стремление»: Салават Киреев об игре Каринэ Хабировой на курае

Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал видео, на котором его супруга играет на курае. На видео Каринэ Хабирова взяла в руки национальный инструмент башкир и солировала на сцене в составе ансамбля.

Радий Хабиров рассказал, что такой подарок супруга преподнесла на седьмой день рождения их сына Фарита. Он признался, что для него это тоже стало приятным сюрпризом и еще одним доказательством того, что его супруга любит и чтит культуру башкир.

В интернете это видео сразу стало популярным и набрало большое количество лайков и поддерживающих комментариев. Поддержали супругу главы республики и известные деятели культуры.

Но и в этот раз не обошлось без попыток очернить историю, касающуюся руководителя региона. Его супруга стала мишенью для нападок со стороны небезызвестного издания «Пруфы» Рауфы Рахимовой. Это СМИ попыталось раскритиковать игру Каринэ Хабировой на курае, придравшись к её музыкальному мастерству.

Правда, настоящие, а не мнимые эксперты в области народной музыки сошлись во мнении: большинству людей курай, будучи очень сложным инструментом, вообще вряд ли под силу. А на видео — не профессиональный музыкант, да к тому же еще и женщина. Поэтому такие нападки в адрес супруги Радия Хабирова они назвали мелкими, бессовестными и направленными против башкирского народа и его культуры.

Фото №1 - «Прекрасное стремление»: Салават Киреев об игре Каринэ Хабировой на курае

То, что Карине Владимировна сыграла на курае, это демонстрация проявления уважения к башкирскому народу, те, кто не уважает, никогда не будут пытаться освоить национальный инструмент. Это прекрасное стремление, тем более для девушки. А тем, кто пишет, что она не попадает в ноты, я бы хотел сказать, что она не будет профессионально заниматься на курае. А для любителя, который только осваивает этот инструмент, это вполне допустимо. Нападки «Пруфов» ничто иное, как демонстрация их беспомощности и злости, в попытках очернить этот прекрасный момент, который оценил весь башкирский народ.

Салават Киреев, член правления союза кураистов Республики Башкортостан, директор Республиканского центра народного творчества

Курай – это очень сложный инструмент, а сложность именно в извлечении звука. Я сам до сих пор не могу добиться идеального звучания, но Каринэ Владимировна своим примером показала, как она любит и уважает весь башкирский народ и семью своего мужа. Каринэ Владимировна большая молодец, посмотрев видео, наткнулся на некоторые комментарии, которые очень злобно и некрасиво отзывались о ней. Хочу сказать всем комментаторам, которые пишут такие гадости, что не нужно искать плохое там, где его нет.

Зайнетдин, заслуженный артист Республики Башкортостан
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