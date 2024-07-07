«Прекрасное стремление»: Салават Киреев об игре Каринэ Хабировой на курае

Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал видео, на котором его супруга играет на курае. На видео Каринэ Хабирова взяла в руки национальный инструмент башкир и солировала на сцене в составе ансамбля.
Радий Хабиров рассказал, что такой подарок супруга преподнесла на седьмой день рождения их сына Фарита. Он признался, что для него это тоже стало приятным сюрпризом и еще одним доказательством того, что его супруга любит и чтит культуру башкир.
В интернете это видео сразу стало популярным и набрало большое количество лайков и поддерживающих комментариев. Поддержали супругу главы республики и известные деятели культуры.
Но и в этот раз не обошлось без попыток очернить историю, касающуюся руководителя региона. Его супруга стала мишенью для нападок со стороны небезызвестного издания «Пруфы» Рауфы Рахимовой. Это СМИ попыталось раскритиковать игру Каринэ Хабировой на курае, придравшись к её музыкальному мастерству.
Правда, настоящие, а не мнимые эксперты в области народной музыки сошлись во мнении: большинству людей курай, будучи очень сложным инструментом, вообще вряд ли под силу. А на видео — не профессиональный музыкант, да к тому же еще и женщина. Поэтому такие нападки в адрес супруги Радия Хабирова они назвали мелкими, бессовестными и направленными против башкирского народа и его культуры.