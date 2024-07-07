«Прекрасное стремление»: Салават Киреев об игре Каринэ Хабировой на курае

То, что Карине Владимировна сыграла на курае, это демонстрация проявления уважения к башкирскому народу, те, кто не уважает, никогда не будут пытаться освоить национальный инструмент. Это прекрасное стремление, тем более для девушки. А тем, кто пишет, что она не попадает в ноты, я бы хотел сказать, что она не будет профессионально заниматься на курае. А для любителя, который только осваивает этот инструмент, это вполне допустимо. Нападки «Пруфов» ничто иное, как демонстрация их беспомощности и злости, в попытках очернить этот прекрасный момент, который оценил весь башкирский народ.

Салават Киреев, член правления союза кураистов Республики Башкортостан, директор Республиканского центра народного творчества