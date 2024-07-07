В Башкирии «Молочная кухня» начала работать для взрослых

Полюбившаяся многим жителям республики продукция для самых маленьких теперь может напоить и накормить взрослых. На производстве запустили большие форматы в ПЭТ-бутылках и добавили новинки. Натуральная продукция без искусственных добавок теперь не только для детей.

Здесь всё по-белому. Доверие «Молочная кухня» уже успела заработать и у самых маленьких потребителей, и у их родителей. На производстве решили отойти от принципа «хорошего помаленьку» и запустили продукцию в большом формате. Слишком много было пожеланий.

Изначально «Молочная кухня» задумывалась как детское питание. В 2019 году её начали возрождать по инициативе главы республики. А к производству продуктов для самых маленьких требования ещё жёстче. И вот теперь там, где соблюдены самые строгие нормативы, выпускают и молочку для взрослого населения. По сути, всё то же самое, но в большом объеме. С добавлением новинок в список товаров.

Производство наладили в городе Октябрьском. Для этого пришлось увеличить мощности цеха. Теперь здесь принимают не 5 тонн молока, а 15. Сырье тоже местных фермеров. Приходит в фирменных стерильных молоковозах. Продукция снабжена маркировкой «Честный знак». Так что потребитель сможет узнать, где именно живут коровы, поделившиеся этим молоком.

К выбору ферм, конечно, тоже относятся с особым вниманием. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. В каждом цехе своя лаборатория. Мимо этих специалистов не проскользнёт ни один антибиотик.