В Башкирии прошёл фестиваль «Культурные коды башкир северо-востока»

В Караидельском районе прошел республиканский фестиваль «Культурные коды башкир северо-востока». Он стал брендовым событием для муниципалитета, получив от республики поддержку для проведения в размере полумиллиона рублей. Участниками фестиваля стали представители более 10 районов и городов республики, а также соседних регионов.

На площадке прошёл конкурс изготовителей этнографических фартуков. Конкурсанты представили жюри старинные фартуки, некоторым из которых более ста лет. Также участницы провели презентации своих работ, выполненных в разных стилях и техниках, с использованием традиционных башкирских орнаментов и узоров. Обладателем Гран-при стала Саида Ахтямова.