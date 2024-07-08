Пострадавшие при взрыве газа в Башкирии остаются в крайне тяжелом состоянии

Сегодня во время оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил трагедию, которая случилась на днях в Стерлитамаке, где в жилом доме взорвался бытовой газ и погибла женщина.

По словам председателя регионального Госкомитета по ЧС Кирилла Первова, по состоянию на сегодняшний день четверо пострадавших остаются под наблюдением медиков в Республиканском ожоговом центре. Двое из них в реанимации в состоянии крайней степени тяжести, еще один – в городской больнице Стерлитамака.

Также глава ведомства отметил, что жители трех подъездов вернулись в свои квартиры. В подъезде, где произошел взрыв, экспертиза не завершена и люди живут у родных.

Мэр города Рустем Газизов подчеркнул, что обследование завершится 10 июля, после чего жителям расскажут о дальнейших действиях.