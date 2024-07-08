На озере в Башкирии людей на катамаране унесло ветром

Накануне сотрудники Госкомитета республики по ЧС спасли людей на катамаране. По данным пресс-службы ведомства, отдыхающие катались на плавсредстве на озере Кандрыкуль. Но поднялся сильный ветер и их стало уносить.

В результате они не смогли вернуться на берег. Им помогли неравнодушные очевидцы происшествия.

А на реке Юрюзань во время несения вахты неподалеку от деревни Ново-Каратавлы Салаватского района спасатели пришли на помощь молодому мужчине, который катался на лодке и повредил ее. Сотрудники службы перевезли его на противоположный берег. Помощь медиков ему не понадобилась.