В Уфе состоялась централизованная отправка бойцов в зону СВО

В Уфе состоялась очередная централизованная отправка мобилизованных военнослужащих в зону специальной военной операции. После двух недель, проведенных с семьей и друзьями, они возвращаются на передовую для выполнения своего воинского долга. На площадь перед «Уфа-Арена» приехали жены с детьми, родители и товарищи.
Для своих родственников жители районов Башкортостана собрали и передали предметы первой необходимости: теплую одежду, маскировочные сети и средства личной гигиены. Бойцы рассказали, как провели свой отпуск, а их супруги — с чем отправили в дорогу.