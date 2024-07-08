В Уфе состоялась централизованная отправка бойцов в зону СВО

В Уфе состоялась очередная централизованная отправка мобилизованных военнослужащих в зону специальной военной операции. После двух недель, проведенных с семьей и друзьями, они возвращаются на передовую для выполнения своего воинского долга. На площадь перед «Уфа-Арена» приехали жены с детьми, родители и товарищи.