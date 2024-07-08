В Москве в музее-заповеднике «Коломенское» прошёл сабантуй

В Москве прошел ставший уже традиционным сабантуй. Местом проведения стал музей-заповедник «Коломенское». Здесь развернулась большая площадка с конкурсами, спортивными соревнованиями, ярмарками и башкирской этнодеревней.
Организаторами выступили правительства Москвы, Башкортостана, Татарстана и столичная Татарская национально-культурная автономия. Из традиционного праздника плуга тюркских народов Московский сабантуй перерос в праздник народов, проживающих в столице страны.
Гостей встречали артисты Стерлитамакского театра танца и солисты Башгосфилармонии. Фольклорно-эстрадный ансамбль «Сэсэн» из Зианчуринского района показал гостям национальный обряд встречи невесты в доме жениха. Все желающие могли узнать тонкости изготовления башкирской шали и женских украшений, валяния войлока.
В центре площадки стояла копия памятника Салавату Юлаеву. К слову, здесь можно было отведать национальные блюда, поучаствовать в состязаниях, таких как стрельба из лука, бой мешками. Участники игр стали обладателями лотерейных билетов в борьбе за путевки в здравницы Башкирии.
А вот за звание сильнейшего в национальной борьбе курэш соревновались спортсмены из 15 стран. На сцене в течение всего дня шел концерт с участием артистов Башкортостана. Здесь же вручали и награды. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Башкортостана» вручили директору Сибайского колледжа искусств Замиру Янтурину, который сейчас служит в одном из подразделений в зоне СВО.