В Москве в музее-заповеднике «Коломенское» прошёл сабантуй

В Москве прошел ставший уже традиционным сабантуй. Местом проведения стал музей-заповедник «Коломенское». Здесь развернулась большая площадка с конкурсами, спортивными соревнованиями, ярмарками и башкирской этнодеревней.

Организаторами выступили правительства Москвы, Башкортостана, Татарстана и столичная Татарская национально-культурная автономия. Из традиционного праздника плуга тюркских народов Московский сабантуй перерос в праздник народов, проживающих в столице страны.

Гостей встречали артисты Стерлитамакского театра танца и солисты Башгосфилармонии. Фольклорно-эстрадный ансамбль «Сэсэн» из Зианчуринского района показал гостям национальный обряд встречи невесты в доме жениха. Все желающие могли узнать тонкости изготовления башкирской шали и женских украшений, валяния войлока.

В центре площадки стояла копия памятника Салавату Юлаеву. К слову, здесь можно было отведать национальные блюда, поучаствовать в состязаниях, таких как стрельба из лука, бой мешками. Участники игр стали обладателями лотерейных билетов в борьбе за путевки в здравницы Башкирии.