В Башкирии отпраздновали 300-летие со дня основания деревни Улы-Аряма

300 лет со дня основания исполнилось деревне Улы-Аряма Благоварского района Башкортостана. Праздник состоялся на берегу реки Чермасан и собрал несколько поколений семей. Обширная концертная программа, спортивные состязания и угощение национальными блюдами не оставили никого равнодушным.

Песни, танцы, традиционные плов, балеш и чак-чак! Юбилей деревни Улы-Аряма напоминал настоящий гастрономический фестиваль. Говорили и об истории. Местные жители показали, как строилась деревня, рассказали, какой вклад в победу внес Благоварский район в годы Великой Отечественной войны, и даже сымитировали работу в колхозе. В конце постановки подняли флаги России, Башкортостана и Благоварского района.

Местные сельчане называют себя «жителями Чермасана» — от одноименного названия реки, объединяющей соседние деревни. Поэтому площадка для празднования была выбрана неспроста.

Люди друг друга знают, когда говорят: «Я из Чермасана», то есть эта местность является уже брендом, таким известным местом в районе. Такой большой праздник, большой юбилей села — это, как минимум, 10 поколений, которые живут и жили до нас, и, дай бог, будут жить рука об руку, душа в душу и будут творить единую социокультурную историю нашего родного Башкортостана. Нурлан Ганиев, начальник отдела этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества Министерства культуры Республики Башкортостан

Каждый житель внес свой вклад в организацию праздника. Благоварцы своими силами накрыли стол, построили сцену и даже воссоздали миниатюрный музей.

Ни один праздник не обходится без спортивных состязаний, одним из ключевых стала национальная борьба курэш. Специально для этого пригласили спортсменов родом из ближайших деревень. Мастера спорта оценивали борцов, а также показали мастер-класс подрастающему поколению. В конце борьбы участники получили памятные подарки, а победителям традиционно вручили живого барана.

Лазанье по столбу, в мешках бились, борьба — национальный вид спорта. Ребята очень даже хорошо выступили. Это идет от предков наших — они боролись, и нам это передалось, уже в крови. Словами не объяснить. Алмаз Файзуллин

Такое мероприятие организовали для сплочения жителей. Многие уже уехали из деревень, но навещают родственников, ни в коем случае не забывая свою малую родину.

Люди не должны забывать своих корней, где бы потом они ни жили, историю свою, как говорится, тот, который не знает свою историю, тот не знает свое будущее. Сафаргали Батыршин