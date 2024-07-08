В Башкирии прошла серия праздников «Здравствуйте, односельчане!»

Уже доброй традицией во многих деревнях стали праздники «Здравствуйте, односельчане!». Их главная цель — объединить людей разных судеб, характеров, поколений в одно целое, вдохновить на добрые дела. Целая серия таких праздников прошла в Зианчуринском районе, где на малую родину приехали люди, живущие за пределами республики. Они продолжают активно помогать селу. Строят мечети и не только.

Эта молитва для жителей Верхнего Муйнака особенная. В первую очередь они благодарят Всевышнего за новую мечеть, на строительство которой складывались, можно сказать, всем селом. Помогли и те, кто уже давно не живёт в деревне, но помнит о своих корнях.

Совместными усилиями в Верхнем Муйнаке отремонтировали и Дом культуры. Его обновили по программе поддержки местных инициатив, по которой деньги выделяются не только из бюджета. Часть средств собирали опять же жители. Здесь же планируют привести в порядок старый обелиск, как напоминание о подвигах фронтовиков.

Не забывать малую родину помогает праздник «Здравствуйте, односельчане!». Он традиционно собирает всех, кто живет в других уголках республики или даже страны. Для них организуют целую экскурсионную программу, показывая, как и что изменилось в деревне. Ну а еще больше сплотить односельчан помогает сабантуй.