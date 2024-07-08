Студенты из Башкирии завоевали 10 медалей на летней Универсиаде по боксу

Студенты из Башкортостана завоевали 10 медалей на IX Всероссийской летней Универсиаде по боксу. Особо отличились спортсмены из Башкирского государственного аграрного университета. Они завоевали второе общекомандное место среди вузов России.

До золотых медалей добрались Азалия Аминева и Карина Юсупова, серебряные награды завоевали Региона Белоусова, Алина Мустаева и Аида Файзуллина. Ещё пять наград нашей сборной — бронзовые. Универсиада в столице республики продолжается, на этой неделе состоятся турниры по регби-7, бадминтону и дзюдо.