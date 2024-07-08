В Уфе прошёл турнир по боксу

Поединки под открытым небом. В Уфе прошел турнир по боксу, где сразились 16 спортсменов. Среди участников — члены сборной республики, мастера спорта, а также любители. Мероприятие организовали совместно с благотворительным фондом Джеффри Монсона.

Один из самых ярких поединков вечера. Встретились чемпион республики по боксу из Уфы Ирхан Калимуллин и серебряный призер первенства страны, выполнивший в этом сезоне норматив мастера спорта России, — Богдан Петров из Белебея. Оба соперника знают друг друга, они встречались в поединках на сборах.

Согласно регламенту, участники турнира выявляли победителя по итогам четырех раундов. В этом бою победу по очкам заработал спортсмен из Белебея.

Этому мероприятию предшествовал отборочный турнир. В итоге в финал попали 16 боксеров. Победителей выявляли в восьми весовых категориях. Организовать мероприятие помог благотворительный фонд Джеффри Монсона. Фонд активно занимается развитием спортивных традиций в республике.