В Бирске в День семьи открыли памятник Петру и Февронии

Центром торжественных мероприятий в Башкортостане, посвященных Дню семьи, любви и верности, уже по традиции стал Бирск. В старинном башкирском городе, история которого насчитывает 360 лет, прошел красочный семейный фестиваль. Подарком для собравшихся стало открытие первого в республике памятника святым Петру и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака в русской православной традиции.

Событийный город Бирск вновь встречал гостей со всей республики и соседних регионов. С 2019 года по инициативе Радия Хабирова местная Октябрьская площадь является основной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности.

Парад колясок, мастер-классы, ярмарка ремесленников, уличные художники. В купеческом городе в этот день каждый мог найти занятие для всей семьи. Нагулять аппетит было где. По традиции гостем праздника стал Глава Башкортостана со своей семьёй. Радий и Каринэ Хабировы осмотрели выставку мастеров, пообщались с жителями. Ключевым моментом стало открытие памятника покровителям семьи и брака, святым Петру и Февронии, рядом со Свято-Троицким собором.

Посмотрите, как Пётр и Феврония смотрят друг на друга с любовью, с уважением, с благодарностью. В этом, собственно, наверное, главный смысл семейной жизни. Пусть дети приходят, смотрят на людей, которые многим поколениям россиян давали пример, как надо жить в браке – в любви и верности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Победителем конкурса на создание лучшего проекта памятника стал московский скульптор Петр Добаев. Работа заняла несколько месяцев, но, по словам художника, принесла ему духовное удовлетворение. Петра и Февронию на лодке он изобразил не случайно.

В День семьи, любви и верности принято устраивать свадьбы, фестивали и концерты. А символ праздника — ромашки. Из них изготавливают венки, украшают ими волосы, обмениваться букетами и открытками с изображением этого скромного цветка.

Ещё одна праздничная традиция — чествовать многодетные семьи и пары, которые прожили в браке 50 лет и более. Медалями «Родительская слава» и «Родительская доблесть» Радий Хабиров отметил семьи из Благовещенского, Бурзянского, Уфимского, Чишминского и Архангельского районов.

Важны, конечно, любовь, уважение и поддержка. Эти три слова — это главное, когда есть любовь, когда есть уважение друг к другу — всё остальное и появляется. Конечно, здорово, что каждая семья — это прежде всего дети, чем больше детей, тем всё-таки лучше. Так и должно быть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Знаете, семья – это, наверное, самое важное, что есть у человека в жизни. Я уже говорила сегодня, что человек рождается и приходит в этот мир в семью. Потом он создаёт свою собственную, в которую приходит новый человек, поэтому это самое важное и ценное, что мы должны пропагандировать и нашим детям, и следующему поколению. Каринэ Хабирова