В Бирске в День семьи открыли памятник Петру и Февронии

Центром торжественных мероприятий в Башкортостане, посвященных Дню семьи, любви и верности, уже по традиции стал Бирск. В старинном башкирском городе, история которого насчитывает 360 лет, прошел красочный семейный фестиваль. Подарком для собравшихся стало открытие первого в республике памятника святым Петру и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака в русской православной традиции.
Событийный город Бирск вновь встречал гостей со всей республики и соседних регионов. С 2019 года по инициативе Радия Хабирова местная Октябрьская площадь является основной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности.
Парад колясок, мастер-классы, ярмарка ремесленников, уличные художники. В купеческом городе в этот день каждый мог найти занятие для всей семьи. Нагулять аппетит было где. По традиции гостем праздника стал Глава Башкортостана со своей семьёй. Радий и Каринэ Хабировы осмотрели выставку мастеров, пообщались с жителями. Ключевым моментом стало открытие памятника покровителям семьи и брака, святым Петру и Февронии, рядом со Свято-Троицким собором.
Победителем конкурса на создание лучшего проекта памятника стал московский скульптор Петр Добаев. Работа заняла несколько месяцев, но, по словам художника, принесла ему духовное удовлетворение. Петра и Февронию на лодке он изобразил не случайно.
В День семьи, любви и верности принято устраивать свадьбы, фестивали и концерты. А символ праздника — ромашки. Из них изготавливают венки, украшают ими волосы, обмениваться букетами и открытками с изображением этого скромного цветка.
Ещё одна праздничная традиция — чествовать многодетные семьи и пары, которые прожили в браке 50 лет и более. Медалями «Родительская слава» и «Родительская доблесть» Радий Хабиров отметил семьи из Благовещенского, Бурзянского, Уфимского, Чишминского и Архангельского районов.
День семьи, любви и верности объединил несколько поколений семейных пар. Тем, кто лишь недавно связал себя узами брака, есть с кого брать пример. И прожить душа в душу долгие десятилетия не так уж и сложно, говорят юбиляры, которые отметили золотую свадьбу. Простой секрет кроется в названии праздника. Нужно просто любить свою вторую половину и быть верным своей семье.