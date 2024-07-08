В Уфе прошел «Большой семейный фестиваль»

В Уфе в канун Дня семьи, любви и верности прошел «Большой семейный фестиваль». Территория парка «‎Кашкадан» на один день превратилась в единую площадку для развлечений, образовательных программ, мастер-классов и конкурсов. Для детей прошёл и праздник красок Холи. На сцене наградили пары, которые прожили в браке 50 лет и более.