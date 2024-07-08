В Уфе прошел «Большой семейный фестиваль»

В Уфе в канун Дня семьи, любви и верности прошел «Большой семейный фестиваль». Территория парка «Кашкадан» на один день превратилась в единую площадку для развлечений, образовательных программ, мастер-классов и конкурсов. Для детей прошёл и праздник красок Холи. На сцене наградили пары, которые прожили в браке 50 лет и более.
Также здесь прошел благотворительный забег в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом каждый участник рядом со своим номером написал желание, которое должно сбыться до конца года. Но самым зрелищным стал чемпионат по переносу жён. Мужьям, неся супругу, нужно было преодолеть полосу препятствий.