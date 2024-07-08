В Башкирии отметили праздник Ивана Купалы

В Иглинском районе прошёл древний славянский праздник — Ивана Купалы. Местом проведения стал луг возле деревни Ленинское. Мастер-классы, конкурсы и традиционное пускание венков по воде. Каждый гость праздника мог найти занятие по душе. К слову, в празднике участие приняли представители разных народов, проживающих на территории республики.

У самого входа гостей встречали праздничными угощениями — квасом и блинами. А еще можно было попробовать душистый чай и узнать о магических и целебных свойствах трав, купальских венков и банных веников, сделанных из веток разных деревьев. В самом начале праздничного действа с импровизированной сцены прозвучали поздравления.

В концерте приняли участие не только творческие коллективы Иглино, но и гости праздника из других районов. Они представили различные вокальные, танцевальные номера и даже театральные постановки. Здесь же были объявлены победители в конкурсах.

Выступили и артисты, представляющие разные страны мира. Таким образом, праздник объединил на одной площадке множество национальностей. День Ивана Купалы — праздник, сочетающий в себе языческие и христианские традиции. Торжество зародилось еще у восточных славян и было посвящено летнему солнцестоянию и расцвету природы.