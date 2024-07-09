Стало известно, когда заработают медучреждения Уфы после капитального ремонта

Осенью медучреждения Уфы распахнут свои двери после масштабного капремонта. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Глава Башкортостана. По программе модернизации учреждений здравоохранения столицы обновленными работу начнут диагностический корпус РКБ имени Куватова, два отделения Детской поликлиники № 2 — на улицах Кувыкина и Испытателей, Детская поликлиника № 5 и Противотуберкулезный диспансер.
Всего же по этой программе до 2029 года будет отремонтировано почти 120 медицинских объектов. Сюда входят взрослые, детские, стоматологические поликлиники и республиканские медучреждения. Также будет решаться вопрос оснащенности медоборудованием.