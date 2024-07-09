В Башкирии на сложных маршрутах туристов будут сопровождать профессионалы

Закон «О внесении изменений в республиканский закон «О туристской деятельности в Республике Башкортостан» подписан Главой Башкирии Радием Хабировым.

Как отметил председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев, изменения будут касаться тех сложных туристских маршрутов, которые требуют спецсопровождения.

Эти маршруты либо их части определит Министерство предпринимательства и туризма республики. Кроме того, ведомству поручено размещать на своем сайте информацию о таких маршрутах.

Также законом установлены положения об условиях оказания услуг инструктора-проводника и его аттестации. В документе закреплены общие положения, относящиеся к региональному госконтролю за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, инструкторов-проводников и гидов-переводчиков.

Парламентарии полагают, что нововведение о специальном профессиональном сопровождении позволит сделать туризм в Башкирии более безопасным.