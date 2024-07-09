В России гонщиков на электросамокатах ждут штрафы

Законопроект, который мы рассмотрим на пленарном заседании на этой неделе, дополняет главу 12 КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность за нарушение Правил дорожного движения РФ лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами. За особо грубые нарушения — например, езду в состоянии алкогольного опьянения — штраф может составить до 30 тысяч рублей.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ