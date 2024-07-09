В России гонщиков на электросамокатах ждут штрафы

В пресс-службе Государственной Думы РФ рассказали о рассмотрении в первом чтении законопроекта, который усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения при управлении индивидуальными средствами мобильности. В частности, речь идёт об электросамокатах.
Предлагается ввести штрафы за управление СИМ в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и др.
В последние несколько лет фиксируется постоянный рост дорожных аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Нередко жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое такое происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей.