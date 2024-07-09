В России гонщиков на электросамокатах ждут штрафы

В пресс-службе Государственной Думы РФ рассказали о рассмотрении в первом чтении законопроекта, который усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения при управлении индивидуальными средствами мобильности. В частности, речь идёт об электросамокатах.

Фото №1 - В России гонщиков на электросамокатах ждут штрафы

Предлагается ввести штрафы за управление СИМ в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и др.

В последние несколько лет фиксируется постоянный рост дорожных аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Нередко жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое такое происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей.

Законопроект, который мы рассмотрим на пленарном заседании на этой неделе, дополняет главу 12 КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность за нарушение Правил дорожного движения РФ лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами. За особо грубые нарушения — например, езду в состоянии алкогольного опьянения — штраф может составить до 30 тысяч рублей.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ 
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