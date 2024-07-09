Башкирия – в лидерах рейтинга эффективности промышленной политики
Сегодня
на главной промышленной выставке «Иннопром», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге,
был представлен рейтинг эффективности реализации промышленной политики в России
по итогам прошлого года. Башкирия в этом рейтинге расположилась на первом
месте.
Минпромторг
России оценивает эффективность деятельности органов исполнительной власти
регионов страны в сфере промышленности с 2020 года. По итогам 2020 и 2021 годов
наш регион был в лидерах и занимал 1 место. По итогам 2022-го – расположился на
третьем месте. Сегодня Башкирия снова на первой позиции рейтинга.
Системная работа, которую мы на протяжении последних лет проводим в республике, приносит свои плоды. Наша промышленность стабильно развивается, несмотря на санкционное давление и сложнейшие экономические условия. По итогам прошлого года рост промпроизводства составил 6,5 %, за пять месяцев 2024-го – 7,4 %. Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Развиваем отраслевые кластеры, открываем индустриальные и промпарки. Занимаемся вопросами импортозамещения. Поддерживаем инновационные проекты. Выстраиваем эффективную прямую связь с предприятиями. Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Отдельная благодарность – нашим федеральным коллегам за эффективную политику, которая позволяет нам идти вперед, несмотря ни на что. Сегодня мы готовы активно участвовать в новых национальных проектах технологического суверенитета. Продолжаем работать на благо всей страны.