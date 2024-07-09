Башкирия – в лидерах рейтинга эффективности промышленной политики

Системная работа, которую мы на протяжении последних лет проводим в республике, приносит свои плоды. Наша промышленность стабильно развивается, несмотря на санкционное давление и сложнейшие экономические условия. По итогам прошлого года рост промпроизводства составил 6,5 %, за пять месяцев 2024-го – 7,4 %. Мы активно взаимодействуем с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Развиваем отраслевые кластеры, открываем индустриальные и промпарки. Занимаемся вопросами импортозамещения. Поддерживаем инновационные проекты. Выстраиваем эффективную прямую связь с предприятиями. Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров. Отдельная благодарность – нашим федеральным коллегам за эффективную политику, которая позволяет нам идти вперед, несмотря ни на что. Сегодня мы готовы активно участвовать в новых национальных проектах технологического суверенитета. Продолжаем работать на благо всей страны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии