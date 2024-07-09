В Башкирии продолжается набор на службу по контракту

Принимаются пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование мужчины до 65 лет. Женщины до 40 лет тоже могут заключить контракт. Они могут служить в качестве медработников, связистов, поваров.
После прохождения обязательных процедур с пакетом документов гражданина направляют в военный комиссариат Башкортостана. Он располагается в Уфе, на улице Революционной. По всем вопросам можно позвонить на единый справочный номер 117 или в ситуационный центр по номеру 122.