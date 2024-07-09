В Башкирии продолжается набор на службу по контракту

Конечно, граждане, которые поступили на военную службу по контракту, имеют ряд привилегий. Конечно же, это на федеральном уровне, также и на республиканском. В совокупности у нас получается 600 тысяч рублей при подписании контракта. В прошлом году мы активно создавали именные батальоны, именной полк Республики Башкортостан. Конечно, граждане все туда активно хотят попасть. Чтобы поступить и попасть в именные подразделения, ничего сложного нет. Главное — это нужно соответствовать по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам.

Фадис Султанов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан