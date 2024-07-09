В Башкирии восстановили облик людей времен Золотой Орды

Скульптуры двух мужчин и женщины, останки которых обнаружили в золотоордынских мавзолеях Тура-хана и Хусейн-бека, создали в лаборатории медуниверситета. Проект реализован по технологии аддитивного производства. Это метод создания трехмерных объектов и деталей путем послойного добавления материалов. Реконструкцию внешнего облика выполнили двое ученых: инженер медицинской лаборатории аддитивных технологий БГМУ и антрополог в лаборатории на базе Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

Аддитивная печать прочно вошла во все сферы жизни, и медицина не стала исключением. Трехмерные прототипы временных протезов, спейсеров, различные инструменты подготовки к операции теперь не просто наглядные пособия для студентов-медиков.

Исследователи лаборатории занимаются созданием технологий лечения и медицинских изделий, которые будут помогать в подготовке и проведении операций. Из оборудования — сканеры и принтеры. А вот номенклатура материалов значительно шире — от различных полимеров до металлов.

Формы для протезов производятся по разработанному здесь же способу. После изготовления изделие стерилизуется и передается в операционные. Образцы сначала проходили доклинические испытания на клеточных культурах. Сейчас исследуются на животных.

Учеными и их методами создания научных открытий на базе Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ интересуются и зарубежные коллеги. Например, делегация из Нанкинского технического университета.

Сплав науки, новых технологий и современный творческий подход привел ученых к новым направлениям. Антрополог Алексей Нечвалода и инженер медицинской лаборатории аддитивных технологий БГМУ Фанир Кильмухаметов воссоздали облик двух мужчин и женщины, останки которых обнаружили в золотоордынских мавзолеях Тура-хана и Хусейн-бека.