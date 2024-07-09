В Уфе в рамках летней Универсиады завершился турнир по регби-7

Накануне в столице Башкортостана завершился женский турнир по регби-7 в рамках Всероссийской летней Универсиады. Сразу восемь коллективов из высших учебных заведений на протяжении двух дней боролись не только друг с другом, но и с жарой на стадионе «Динамо».

Бескомпромиссные захваты, красивые прорывы и яркие попытки — таким получился женский турнир по регби-7 в Уфе. Матчи в этой разновидности регби длятся всего 14 минут, а на поле одновременно присутствует по 7 человек от каждой команды. Цель игры — занести мяч за зачётную линию поля и приземлить его. Тогда будет засчитана попытка, и команда наберёт пять очков. После попытки бьют по воротам, если есть попадание — это добавляет ещё два очка команде.

Спасибо за гостеприимство, все очень довольны эмоциями, на протяжении двух игровых дней показали хороший уровень игр и сделали праздник. Плюс здесь сильнейшие команды, отборы проходили, представлен самый сок. Андрей Хорохорин, президент Ассоциации студенческой регбийной лиги

Команда Краснодарского государственного университета физической культуры и спорта по большей части состоит из игроков «Аргата». Он выступает в федеральной лиге, второй по значимости в России, и в этом сезоне выиграл все четыре тура. Вот и на Универсиаде девушки выступили достойно — заняли третье место, обыграв соперниц из Дагестана 41:0.

Очень хорошие команды приехали, особенно МГУСИТа, Дагестана, Ростова, достойные команды, интересные, захватывающие игры на уровне чемпионата России, показали неплохой результат, рады, что приехали. Анастасия Остапенко, игрок команды КГУФКСТ

Не было равных в Уфе команде Московского государственного университета спорта и туризма. В составе этого коллектива играли пять девушек из ВВА-Подмосковья, несколько регбисток команды входят в состав сборной России. Они были фаворитами и подтвердили свой статус. В финале москвички уверенно переиграли команду Донского государственного университета 36:0, занося попытки на любой вкус.

Турнир замечательный, нам всё понравилось, всё отлично, впечатления очень хорошие, рады, что мы выиграли, доказали, что МГУСИТ — один из лучших, и мы стали самыми сильными. Алсу Мардеева, игрок команды МГУСИТ