В Уфе в рамках летней Универсиады завершился турнир по регби-7

Накануне в столице Башкортостана завершился женский турнир по регби-7 в рамках Всероссийской летней Универсиады. Сразу восемь коллективов из высших учебных заведений на протяжении двух дней боролись не только друг с другом, но и с жарой на стадионе «Динамо».
Бескомпромиссные захваты, красивые прорывы и яркие попытки — таким получился женский турнир по регби-7 в Уфе. Матчи в этой разновидности регби длятся всего 14 минут, а на поле одновременно присутствует по 7 человек от каждой команды. Цель игры — занести мяч за зачётную линию поля и приземлить его. Тогда будет засчитана попытка, и команда наберёт пять очков. После попытки бьют по воротам, если есть попадание — это добавляет ещё два очка команде.
Команда Краснодарского государственного университета физической культуры и спорта по большей части состоит из игроков «Аргата». Он выступает в федеральной лиге, второй по значимости в России, и в этом сезоне выиграл все четыре тура. Вот и на Универсиаде девушки выступили достойно — заняли третье место, обыграв соперниц из Дагестана 41:0.
Не было равных в Уфе команде Московского государственного университета спорта и туризма. В составе этого коллектива играли пять девушек из ВВА-Подмосковья, несколько регбисток команды входят в состав сборной России. Они были фаворитами и подтвердили свой статус. В финале москвички уверенно переиграли команду Донского государственного университета 36:0, занося попытки на любой вкус.
Впереди на стадионе «Динамо» в рамках Универсиады пройдут баталии у мужчин. Двенадцать команд, включая коллектив из нашей столицы, Уфимский юридический институт МВД, поборются за главный регбийный трофей студентов.