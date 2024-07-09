В Уфе прошёл первый игровой день турнира по регби-7

Конечно, некомфортно играть по дождю, ты играешь не в регби, а в пас-контакт какой-то, мы не привыкли к этому, стараемся более умно играть, многофазовых атак не было, просто ловили мяч и шли в бой.

Даниил Жуков, игрок команды КГУФКСТ