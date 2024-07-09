В Уфе прошёл первый игровой день турнира по регби-7

В Уфе прошёл первый игровой день турнира по регби-7 среди мужских команд в рамках Всероссийской летней Универсиады. Одиннадцать сильнейших студенческих коллективов со всей страны сыграли матчи группового этапа на стадионе «Динамо». На протяжении всего игрового дня в Уфе шёл сильный дождь, который осложнил игру регбистам.

Конечно, некомфортно играть по дождю, ты играешь не в регби, а в пас-контакт какой-то, мы не привыкли к этому, стараемся более умно играть, многофазовых атак не было, просто ловили мяч и шли в бой.

Даниил Жуков, игрок команды КГУФКСТ

Без поражений групповой этап прошли команды из Красноярска, Краснодара, Казани и Москвы. В турнире принимают участие и студенты уфимского юридического института МВД. Они попали в непростую группу с командами из Казани и Санкт-Петербурга, дважды уступили, но сыграли достойно. Завтра уфимцы сыграют в матчах за 9-11 места. Начало игр на стадионе «Динамо» в 10:00.

У нас была подготовка серьёзная, ребята настраивались, хоть они не институт физической культуры, а сотрудники МВД и полиции, но показали достойную игру и с лидером турнира отыграли очень хорошо.

Александр Магилат, президент Федерации регби Республики Башкортостан

Мы тут первое большое мероприятие — всероссийский финал — проводили шесть лет назад, потом было международное соревнование, сейчас финал всероссийской универсиады, верим, что в Уфе будем проводить ежегодно крупные мероприятия.

Глеб Бабкин, директор по региональному развитию Федерации регби России
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ