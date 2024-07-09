В Уфе прошёл первый игровой день турнира по регби-7 среди мужских команд в рамках Всероссийской летней Универсиады. Одиннадцать сильнейших студенческих коллективов со всей страны сыграли матчи группового этапа на стадионе «Динамо». На протяжении всего игрового дня в Уфе шёл сильный дождь, который осложнил игру регбистам.
Без поражений групповой этап прошли команды из Красноярска, Краснодара, Казани и Москвы. В турнире принимают участие и студенты уфимского юридического института МВД. Они попали в непростую группу с командами из Казани и Санкт-Петербурга, дважды уступили, но сыграли достойно. Завтра уфимцы сыграют в матчах за 9-11 места. Начало игр на стадионе «Динамо» в 10:00.