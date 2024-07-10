В Башкирии учителя плетут масксети для участников СВО

Маскировочные сети для участников специальной военной операции плетут учителя школы и неравнодушные жители села Янгискаин Гафурийского района. На базе местного дома культуры они работают с 9 утра до 12 ночи.

Из села на передовую отправились 10 мобилизованных ребят, но волонтеры стараются для всех: плетут сети, собирают и передают предметы первой необходимости, теплые вещи и продовольствие.