В Уфе бегущий по склону мужчина врезался в дерево

В воскресенье уфимец решил отдохнуть с семьёй на берегу реки Белой в районе Висячего камня. Пройдя железную дорогу, он побежал вниз по склону. Уфимец разогнался, не смог остановиться вовремя и влетел в дерево. Мужчина получил различные травмы.