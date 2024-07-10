В Уфе бегущий по склону мужчина врезался в дерево

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о неудавшемся отдыхе 44-летнего мужчины.
В воскресенье уфимец решил отдохнуть с семьёй на берегу реки Белой в районе Висячего камня. Пройдя железную дорогу, он побежал вниз по склону. Уфимец разогнался, не смог остановиться вовремя и влетел в дерево. Мужчина получил различные травмы.
На помощь семье пришли сотрудники поисково-спасательного отряда. Они оказались мужчине первую помощь и на носилках спустили к берегу. После пересадили на катер и доставили пострадавшего к СОК «Биатлон», откуда его госпитализировали.
Фото: УГЗ г. Уфы.