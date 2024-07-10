В Башкирии зафиксировали 50 аварий с участием диких животных

В министерстве экологии Башкирии сообщили, что с начала года в республике зарегистрировали уже 50 ДТП с участием диких животных.
Чаще всего под колёсами авто оказываются косули и лоси. Также аварии происходят с участием кабанов.
В министерстве попросили водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток. Дикие животные ведут себя непредсказуемо. Поэтому водителям необходимо строго соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными нужно быть в местах установки дорожного знака «Дикие животные», проезжая такие участки с минимальной скоростью.