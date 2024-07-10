Стало известно, какие травмы получают любители электросамокатов в Башкирии

С начала летнего сезона в Башкирии за помощью медиков с различными травмами и ушибами обратилось более 13 500 детей, сообщает руководитель Минздрава республики Айрат Рахматуллин в своих соцсетях.  

Фото №1 - Стало известно, какие травмы получают любители электросамокатов в Башкирии

Ролики, велосипеды, домашние батуты, а также самокаты становятся основной причиной не только ушибов и ссадин, но и переломов верхних и нижних конечностей, позвоночника, сотрясения головного мозга. Особой популярностью пользуются электросамокаты. Наиболее распространенные последствия таких поездок — переломы лучевой кости и предплечья. По статистике еженедельно каждый детский травмпункт направляет на сложные операции с установкой металлоконструкций 4-5 маленьких пациентов.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ
Фото №2 - Стало известно, какие травмы получают любители электросамокатов в Башкирии

Глава ведомства напомнил, что внимание и осторожность — это основные средства профилактики травм и увечий. А пример своим детям должны подавать родители.

Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ

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