Стало известно, какие травмы получают любители электросамокатов в Башкирии

Ролики, велосипеды, домашние батуты, а также самокаты становятся основной причиной не только ушибов и ссадин, но и переломов верхних и нижних конечностей, позвоночника, сотрясения головного мозга. Особой популярностью пользуются электросамокаты. Наиболее распространенные последствия таких поездок — переломы лучевой кости и предплечья. По статистике еженедельно каждый детский травмпункт направляет на сложные операции с установкой металлоконструкций 4-5 маленьких пациентов.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ