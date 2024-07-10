В Уфе ведутся поиски пропавшего 10-летнего ребёнка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Поиск детей – Башкортостан» объявили о старте новых поисков.
В Уфе без вести пропал 10-летний Антон Гончаров. Последний раз мальчика видели 9 июля около трёх часов дня в районе торгового центра «Простор». Домой ребёнок не вернулся.
Приметы: рост около 146-148 см, плотного телосложения, волосы тёмные, короткие, глаза голубые. Был одет в спортивный чёрный костюм с розовыми лампасами, чёрные кеды с белой подошвой.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, просят обратиться по телефону: 112 или 8 927 969 89 19.
Фото: «Поиск детей – Башкортостан».