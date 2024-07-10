Историки Башкирии приняли участие в круглом столе, посвящённом краеведению Челябинской области

В селе Кунашак Челябинской области прошел круглый стол, посвященный районному краеведению. Его участниками стали историки и краеведы Челябинской области и Башкортостана. Сотрудники Национального архива республики рассказали о документах по истории Кунашакского района, которые хранятся в Уфе.

Темой обсуждения стало расселение башкирских родов по территории, роли музеев и библиотек района в популяризации краеведческой работы. Здесь же утвердили состав Межрегионального Совета ученых и краеведов Челябинской области и Республики Башкортостан по изучению истории Южного Урала от Кунашакского района.