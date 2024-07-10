Башкирия передала в зону СВО 300 тонн гумпомощи

Около 300 тонн гуманитарной помощи для СВО, цикл передач «В курсе дела», где общественники отвечают на вопросы граждан, и проект психологической поддержки «Шаг навстречу миру». Это лишь малая часть достижений общественной палаты Республики Башкортостан за прошедший год. На пресс-конференции председатель государственного органа подвел итоги о проделанной работе в 2023 году.

Среди них общественный контроль за реализацией нацпроектов, наблюдение за выборами, поддержка бойцов СВО и членов их семей, мониторинг безопасности детских площадок, а также ресурсная поддержка НКО, где проведено более 100 консультаций, мастер-классов и обучающих семинаров.