ВК «Урал» вышел из отпуска и готовится к новому сезону

Волейбольный клуб «Урал» вышел из отпуска! Игроки уфимской команды прошли обязательный медицинский осмотр на базе республиканского кардиологического центра. В межсезонье команда существенно изменилась, состав пополнили такие именитые игроки, как Сергей Савин, Андрей Сурмачевский, Кирилл Урсов, Алексей Чанчиков и Романас Шкулявичус.

Сборы коллектива в Уфе запланированы на период с 10 по 28 июля. Затем команда отправится на предсезонный турнир «Мемориал Платонова» в Санкт-Петербурге. С 22 по 25 августа «Урал» поедет в «Сосновый Бор» на первый этап кубка России по волейболу.