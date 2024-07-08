Башкирия вошла в топ-3 участников акции «Сад Памяти»

Республика приняла участие в пятом сезоне Международной акции «Сад памяти» и заняла третье место по количеству высаженных деревьев, уступив лишь Тверской и Оренбургской областям. Акция реализуется благодаря нацпроекту «Экология».
Башкортостан принимает активное ежегодное участие в высадках деревьев. Руководитель минлесхоза Марат Шарафутдинов отметил, что благодаря акции «Сад памяти» в республике в 2024 году было высажено около 2,25 млн. саженцев и сеянцев. В эколого-патриотических мероприятиях приняло участие более 133 тысяч человек. Всего в России и за рубежом в этом году было высажено более 38 миллионов деревьев в память о погибших воинах Великой Отечественной войны и СВО.
Деревья по акции «Сад памяти» высаживаются не только в лесах республики, нои на землях муниципальных районов и городских округов, в парках и скверах. За 2019-2024 годы в Башкирии произведена большая работа по благоустройству и реновации общественных пространств в населенных пунктах республики. Многие проекты реализованы за счет привлечения федеральных средств.
Фото: put-okt.com