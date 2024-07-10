В Башкирии из-за дождей вновь растет уровень рек

В социальных сетях местные жители публикуют последствия подтоплений. Так, в деревне Новоусманово произошел размыв дороги, а в Байгазино — подмыв автомобильного моста. По данным пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реке Суваняк Бурзянского района произошел подмыв низководного автомобильного моста, из-за чего проезд к 14 домам стал невозможен.