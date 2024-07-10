В Башкирии из-за дождей вновь растет уровень рек

В социальных сетях местные жители публикуют последствия подтоплений. Так, в деревне Новоусманово произошел размыв дороги, а в Байгазино — подмыв автомобильного моста. По данным пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реке Суваняк Бурзянского района произошел подмыв низководного автомобильного моста, из-за чего проезд к 14 домам стал невозможен.
При этом к домам ведет пешеходный навесной мост. Проезд для пожарной техники возможен. От населения жалоб не поступало. Также в результате подъема уровня реки Бетеря произошел размыв дороги и затопило две придомовые территории. В населенный пункт имеется проезд по мосту, в настоящий момент проводятся укрепительные работы.
По состоянию на 15:00 в реках местами наблюдается снижение уровня воды. На местах дежурят оперативные группы от МЧС Башкортостана. В Главном управлении работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле.