В Уфе состоится премьера фильма «Место силы. Визит-центр «Тура-хан»

11 июля в 20:00 на БСТ состоится телепремьера фильма «Место силы. Визит-центр «Тура-хан». В картине переплетаются две сюжетные линии. Первая — экскурс в историю в виде киноновелл, вторая — документальная, о ходе строительства визит-центра возле мавзолея.

Съёмки проходили в районах Башкортостана, в Узбекистане и Казахстане. Лента — совместная работа Фонда по сохранению культурного наследия «Самрау» и телеканала БСТ на Грант Главы республики в области кинематографии. Во время официального открытия визит-центра «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе прошла премьера фильма.