ФК «Уфа» подписал контракт с новыми игроками

В прошлом Мацхарашвили сыграл в 36 матчах за ФК «Челябинск» и забил 3 мяча. Также «Уфа» подписала контракт с 30-летним нападающим Камилем Муллиным. В прошлом сезоне форвард провел 36 матчей за «Краснодар-2», в которых забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи. Дважды становился победителем Первой Лиги. Оба футболиста были на сборах команды в Подмосковье. Сезон уфимцы начнут 13 июля гостевым матчем против «Алании».